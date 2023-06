I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 22 giugno: attesa per l’Under 21 di Ricci e Pellegri, mercato e programmazione

Tuttosport

-Prove di Toro sudamericano Doppia offerta: Mantilla e Pierotti

Mantilla è colombiano: era in campo contro gli azzurri a inizio giugno Pierotti potrà essere tesserato da comunitario: un vantaggio in più.

–«Toro: avanti insieme per un grande futuro»

Buongiorno sempre più leader. Il suo post da New York: «Siamo cresciuti tanto. Vogliamo che questo percorso di maturità continui».

–Benedetti: «Toro, la mia Champions»

L’addio dopo una vita in granata: «Qui nulla è facile, ma ottenere risultati è ancora più bello»

La Gazzetta dello Sport

Il rilancio di Zima. Il difensore torna dopo 5 mesi e adesso è pronto. Il Toro sorride

David brilla con la Repubblica Ceca: una buona notizia per Juric