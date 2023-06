I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 20 giugno: tra mercato e nazionali

La Gazzetta dello Sport

-Toro, che buongiorno. Leader in granata, diga con l’Italia. Il futuro è… azzurro

Stagione top per il difensore: cresciuto con Juric, è stato decisivo con Mancini

-Karamoh alle Bahamas, Sanabria nuota a Barcellona

Tuttosport

-Fenomeno Buongiorno. Rinnovo col Toro a un passo. Fino al 2028!

Cairo lo blinda. Ultimi dettagli da discutere, poi le firme sul contratto Ingaggio triplicato. La fumata bianca potrà arrivare nei prossimi giorni

–Prese 2 lauree 3 con Superga. Anno magico

È diventato un leader, ha concluso l’Università. La “consacrazione granata” con la lettura dei nomi

–L’assalto del Toro Così sta strappando Bellanova all’Inter!

L’offerta di 7 milioni più 2 potrà fare la differenza. Difesa: nuovi sondaggi per Becao dell’Udinese