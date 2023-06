I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 16 giugno 2023: mercato e nazionali

La Gazzetta dello Sport

Il nuovo Karamoh. Crescita continua alla scuola di Juric. Ora con il Toro cerca il salto in alto

Il figlio e l’esperienza in granata sono stati decisivi per la maturazione dell’attaccante

Tuttosport

-Ci vediamo in tribunale

Cairo querela Commisso per i continui attacchi del presidente viola che nel gennaio di un anno fa aveva deciso a sua volta di denunciarlo

–Miranchuk per ora no. Obiettivo 7 milioni

Il Toro punta a sconti. Ritenuta cara la cifra pattuita con l’Atalanta nel 2022: 9,5 milioni e bonus. Lo stesso vale per il terzino dell’Inter: 6 milioni

Mateta, ecco il prezzo: 8 milioni

Imponente, forte fisicamente, non ha legato col tecnico Hodgson

