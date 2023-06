I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 15 giugno 2023: il mercato e i giocatori impegnati con le Nazionali

Tuttosport

-Vlasic al West Ham: “Solo il Toro”. Tre telefonate: “Vendetemi vi conviene”

Nikola ha chiamato il ds Noble, l’allenatore Moyes e il segretario generale Pincher: e adesso aspetta la risposta di Sullivan, uno dei due proprietari del club

-Per l’attacco nuovo assalto a Mateta

Occhi sul francese del Crystal Palace. Su di lui anche il Genoa. Era già stato trattato a gennaio

-Izzo, Verdi e Warming via per pagare Acuña

Dalla cessione dei 3 giocatori che rientrano dai prestiti e hanno contratti in scadenza nel ‘24 il Toro punta a ricavare 7 milioni: il costo dell’esterno

La Gazzetta dello Sport

L’Europa di Pellegri. L’attaccante del Torino è carico. Con l’Under 21 può essere la sua estate

Il c.t. Nicolato lo ha inserito nel gruppo azzurro per il campionato di categoria. Pietro è pronto a sfruttare l’occasione