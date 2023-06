I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 13 giugno 2023: i granata lavorano sul mercato

Tuttosport

-Vlasic, un intrigo alla russa

Il Cska: «Il West Ham ci deve 18 milioni». «No, colpa della guerra». E la Fifa dà ragione ai moscoviti

–Verdi: non c’è il riscatto del Verona

La Gazzetta dello Sport

Riscoperta Linetty. Continuità in regia nel cuore del Toro. Chilometri e qualità

Il polacco pilastro in mezzo con Ilic e Ricci. E possono crescere Gineitis, Kone e Ilkhan