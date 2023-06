I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, sabato 10 giugno: si lavora sul mercato per la prossima stagione

Tuttosport

Toro, il botto è a sinistra: Acuna!

Vagnati ci prova col campione del mondo del Siviglia, che piace anche a Milan e Lazio. Intanto la Juve sonda Singo, che in granata è in scadenza già nel ‘24

C’è un piano per trattenere Miranchuk

Il Toro proverà a chiedere il rinnovo del prestito, però stavolta con un obbligo di acquisto tra 12 mesi

La Gazzetta dello Sport

Estate a tutto Toro. A Pinzolo torna la festa coi tifosi. Eventi e amichevoli: ritiro show

Dopo 4 anni (causa Covid) riecco la presentazione in piazza la sera del 22 luglio.

Si progettano anche incontri per i bambini