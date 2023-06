I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 9 giugno: giocatori in vacanza, club al lavoro sul mercato

Tuttosport

–Avanti Vlasic: rilancio! Scadenza domani, il Toro alza l’offerta

Finora il West Ham ha fatto muro: Vagnati proporrà almeno 9 milioni più bonus per convincerlo a trattare Anche il croato fa pressioni: vuole restare in granata

–Idea Toro a destra: Fosu-Mensah

Granata interessati all’esterno olandese che può giocare anche da centrale e a centrocampo

–Adesso Sanabria diventa un caso internazionale

Niente ritorno nel Paraguay per il centravanti: ha comunicato che per ora non giocherà in nazionale

La Gazzetta dello Sport

Toro in buone mani. Preso Popa, talento romeno che giocherà l’Europeo Under 21

Classe 2000, era svincolato dal Voluntari. Con i granata ha firmato un contratto fino al 2026