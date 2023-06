I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 giugno: si programma il mercato

Tuttosport

-Dovbyk torna sul mercato Il Toro al summit del gol

Vagnati non ha mai smesso di seguirlo e ora i granata avranno posto per 2 extracomunitari. Il bomber rinnova, ma con un patto per liberarsi

–Schuurs, promesse granata «Pensiamo già al futuro»

«Abbiamo dato tutto fino alla fine. Ora riposiamo e iniziamo a prepararci alla prossima stagione»

–Solidità e Juric III Ora rinforzi di qualità

L’allenatore alla guida di una rosa non smantellata è la base da cui ripartire. Adesso palla a Vagnati e avanti con i lavori per le strutture

La Gazzetta dello Sport

La fascia, la laurea, l’azzurro e il gol, è il suo anno… Toro

Il difensore ha vissuto mesi di grande crescita entrando nel cuore dei tifosi Il club pronto al rinnovo del contratto

La Repubblica

Il Toro fa i conti col mercato Buongiorno il solo intoccabile

Confronto Cairo- Juric, si cerca di tenere Vlasic limando a 8 milioni i 13 chiesti dal West Ham Trattativa per Miranchuk con l’Atalanta che riprenderà Adopo, confermata la coppia Ricci- Ilic