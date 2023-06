I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 6 giugno 2023: giocatori in vacanza, si programma il mercato

Tuttosport

-Juric III: Riscatti, è Vlasic il primo. Braccio di ferro col West Ham Idea Cancellieri

L’ala dell’Under 21 non ha spazio nella Lazio di Sarri e a Juric piaceva già un anno fa. Occhio al Sassuolo. Tra i jolly offensivi sondaggi anche per Cambiaghi e Luvumbo

– Ivan ha blindato 12 giocatori Ma Singo firma?

L’esterno ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2024: la chiave è convincerlo a rinnovare. Se no… Anche Schuurs è incedibile, a meno di offerte superiori ai 30 milioni

–Darder: l’Espanyol in B è un assist per il Toro

La retrocessione del club di Barcellona consentirà al trequartista di liberarsi in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni

La Gazzetta dello Sport

I pilastri del Toro. Mentalità, giovani e il gruppo rodato: è il tesoro di Juric