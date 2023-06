I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 5 giugno: squadra e tecnico in vacanza dopo aver chiuso la stagione

Tuttosport

Toro: Juric resta per il 3° anno!

Incontro positivo a Milano tra il tecnico, Cairo e Vagnati: avanti assieme almeno fino alla scadenza del contratto fissata nel 2024

Si deve accelerare pure sugli impianti

Il tecnico chiede altri miglioramenti al Filadelfia e poi c’è il Robaldo, indispensabile per i giovani granata. Più complicato invece arrivare all’acquisto del Grande Torino

Per Milinkovic-Savic insidia Popa

il serbo ha chiuso la stagione con un errore: ripartirà con alle spalle il rumeno

La Gazzetta dello Sport

Toro avanti con Juric. Cairo e il tecnico: sintonia sul progetto

Il vertice ha confermato la volontà di continuare insieme

La Repubblica

Le pagelle del campionato. Segnali granata senza costanza. Buongiorno e Ricci garanzie future

Juric ha saputo creare una squadra coesa che gioca il pallone ma pecca nel chiudere le partite: a centrocampo e in attacco mancano alternative nonostante Sanabria