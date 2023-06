I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 1 giugno 2023: sabato la sfida all’Inter vale l’ottavo posto

Tuttosport

–«Caso Juve? No, c’è solo l’Inter»

Juric non vuole distrazioni, alla squadra ha ripetuto di concentrarsi soltanto sulla partita: «Non dobbiamo avere rimpianti, questa dev’essere come una finale»

-«Caro Djidji altri 2 anni e il doppio di stipendio»

Il centrale deve dare una risposta. Complicato il prolungamento di Singo. Le nuove strategie del Toro per chi è in scadenza nel 2024

-Karamoh: «Felice, ma non basta»

Resterà per altre 2 stagioni. «L’immagine più bella? il gol di Adopo in coppa»

La Gazzetta dello Sport

Una grinta da Toro. Miranchuk vuole finire in bellezza e Juric gli chiede un ultimo sforzo

Da venti giorni si allena e gioca con un dito del piede fratturatoPunta deciso Inter e 8° posto: «Chiudiamo al massimo»