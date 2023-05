I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 29 maggio: sabato la sfida all’Inter che vale l’ottavo posto

Tuttosport

–Grande Torino e 8° posto «Adesso vogliamo tutto»

In casa il Toro non vince dal 6 marzo: serve la scossa per restare davanti alle rivali e sperare nell’Europa

–Difesa: un altro esame superato

E’ la quinta del campionato

–Grande Torino e 8° posto «Adesso vogliamo tutto»

In casa il Toro non vince dal 6 marzo: serve la scossa per restare davanti alle rivali e sperare nell’Europa

–Ricci e Ilic da sogno Ora fanno pure gol grazie a un segreto

Juric al Filadelfia li sottopone ad allenamenti mirati sulle conclusioni: e i risultati si vedono

La Gazzetta dello Sport

Toro, gran finale. L’ultima in casa con l’Inter. Servono 90′ da trasferta

Ottavo posto certo battendo i nerazzurri al Grande Torino. La spinta delle 4 vittorie esterne di fila per chiudere al top

La rassegna stampa sul Torino