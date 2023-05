I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 25 maggio 2023: la settimana di preparazione al match con lo Spezia

–“Tonny resterà a lungo al Toro”

Joel Sanabria: «Sta benissimo qui perché sente tutti vicini, da Cairo a Juric, dai compagni ai tifosi. A gennaio poteva andare via: ha detto no»

-“Dategli una spalla e i granata potranno correre in Europa”

-Toro: per Darder la chance è doppia

Lo spagnolo ora costa 12 milioni, ma con l’Espanyol in B il prestito con obbligo sarebbe attorno ai 7

La Gazzetta dello Sport

Vlasic l’uomo in più. Toro, scatto finale. Juric cala la carta. Carisma e forza

Nelle ultime tre vittorie in trasferta è stato decisivo A La Spezia sarà il perno dell’attacco