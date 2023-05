I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 maggio: sabato granata impegnati sul campo dello Spezia

Tuttosport

-Toro: rincorsa su Darder

I granata tornano sullo spagnolo che alletta anche Bologna, Lazio e Fiorentina. Operazione con le… corna: più facile con l’Espanyol in B

–«Il Museo al Fila nel ’26» Via alla ricerca dei fondi

Asvisio, presidente della Fondazione Filadelfia: «Serviranno 6 milioni Contattate fondazioni bancarie. Un’altra strada è il Credito Sportivo»

-Juric, tu sai chi erano quei granata del ’35?

Solo 88 anni fa 4 vittorie di fila in trasferta senza subire gol: bis possibile a La Spezia

La rassegna stampa sul Torino