I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 23 maggio: la sconfitta con la Fiorentina e il match di La Spezia

Tuttosport

-Condizione, testa e rosa. Perché credere al Toro

Contro la Fiorentina ci sono stati tanti errori tecnici, ma fisicamente i granata hanno risposto bene. Gruppo al completo se torna Radonjic

-Tesoro Sanabria. Cairo ha deciso: va blindato subito

Il contratto del paraguaiano scade nel 2025. Ma il boom di gol ha svegliato l’interesse di molti

–Patrimonio Juric. Adesso il Toro vale 80 milioni in più

Per Schuurs, Buongiorno e Ricci sono arrivate diverse offerte: ma sono tutti incedibili, per ora

La Gazzetta dello Sport

-Sanabria boom. Anno da copertina e record di gol, il Toro è pazzo di lui

Primato di 12 reti in A, di cui 10 nel 2023: solo Osimhen e Lautaro hanno fatto meglio