I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 18 luglio 2023: Toro al lavoro a Pinzolo

Tuttosport

-Ciao Toro, è qui la festa? Countdown per i rinforzi

Venerdì la presentazione della squadra ai tifosi: da Cairo e Vagnati ci si aspetta almeno una sorpresa. I granata a Pinzolo: ennesimo ritiro con la rosa incompleta. Presi solo Bellanova e il 3° portiere Popa

-Il problema esterni Juric ne vuole tre Si tratta Pedersen Dopo Bellanova servono altri due rinforzi di valore

Anche l’Inter su Pedersen, ma per ora non è prioritario per i nerazzurri

– Vlasic, ritorno avvelenato a Londra

La richiesta: 13 milioni. L’offerta: 9. Da un mese è stallo tra le due società

La Gazzetta dello Sport

Il Toro va di corsa- Juric soddisfatto del primo giorno. Elogi e incitamenti

Nella seduta iniziale si mette in evidenza Savva, trequartista della Primavera. Bellanova e Ricci in arrivo