I titoli del Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedi 2 gennaio

Tuttosport

Toro, che intrigo Casadei

Il club granata discute dell’azzurrino con il Chelsea

Gosens può spingere Spinazzola da Vanoli

Napoli e Fiorentina stanno trattando lo scambio tra Biraghi e Spinazzola, ma l’azzurro frena

Scossa Karamoah. così ha saputo riprendersi il Toro

Boccaito a settembre in coppa il francese ha riconquistato Vanoli abche senza segnare

La Stampa

Cambio di mpdulo e rinforzi, il Toro al Fila cerca la svolta

Granata a lavoro anche a capodanno: Vanoli punta sul 4-2-3-1 per ottenere equilibrio e gol, il ds Vagnati in pressing sull’Everton per avere Beto. Proposto il polaccoSwiderski in prestito

Toro, missione Inghilterra per rifare la squadra. Non solo Beto: trattativa con il Chelsea per Casadei

Vanoli prepara il cambio modulo e i granata accelerano per l’attaccante e il centrocampista