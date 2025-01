I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: il ricordo di Aldo Agroppi, i rinnovi di Ricci e di Vagnati

Tuttosport

Ciao Aldo, come te non c’è più nessuno

Resta il tuo cuore

“Un fratello a cui diedi la fascia da capitano”

Il commosso ricordo dell’amico Cereser e per tanti anni compagno di squadra

Pecci: “Scherzando diceva grandi verità”

Paura fischi: rimandato il minuto di silenzio in Supercoppa

Cairo batte 2 colpi

Ricci fino al 2028

Vagnati fino al 2027



La Stampa

Agroppi dopo Ormezzano: c’era una volta il Toro

Il Toro trova l’accordo con Ricci

Ora un progetto per trattenerlo

Rinnova anche il ds granata Vagnati

Beto e Casadei sono i primi obiettivi

Il Toro in pressing per avere Casadei

Ma ora deve anticipare Lazio e Monza