I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 22 agosto: la cessione di Bellanova, la rabbia dei tifosi, il mercato ancora incompleto

Tuttosport

– «Bellanova voleva andare via»

Cairo: «Il suo agente mi ha comunicato che era irrequieto e io non tengo giocatori controvoglia. Ho rifiutato 14 milioni per Zapata»

– Ma i tifosi urlano «Cairo, ora metti in vendita il Toro!» Domenica ci sarà contestazione allo stadio «Molti soci dei club non rinnoveranno le tessere». «La società deve sapere tenere i giocatori». «Marcia pacifica per esprimere la nostra rabbia»

-Nuovi assalti per due difensori Il Toro riapre tutte le trattative

Dopo le offerte a cifre troppo basse, via a nuovi tentativi per Van den Bosch, Hranac, Idzes

La Gazzetta dello Sport

-Cairo rilancia: «Bellanova via? Una sua scelta. Ora altri tre colpi»

Il presidente assicura: «L”obiettivo è costruire una squadra forte e competitiva»

-Pedersen molto vicino: arriva dal Feyenoord, ha giocato nel Sassuolo

La Repubblica

Via Bellanova, ira dei tifosi “Allo stadio proteste dure”

Bufera su Cairo per la vendita all’Atalanta: “ Ora hai esagerato”. La replica: “ Voleva andarsene lui”