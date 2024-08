I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 23 agosto: la cessione di Bellanova, il mercato e la contestazione

Tuttosport

Toro: Vanoli, la promessa al vento. E Cairo-Vagnati? Sono al casting

I granata continuano a girare in tondo nella ricerca di due difensori. Intanto è stato annunciato Pedersen

Flop Sazonov, è in bilico. Ora si valutano offerte

Non era pronto per Juric, idem per Vanoli. Sarà sostituito, nel caso?

Da Dembelé riserva in B a Dembelé per forza in A

Vanoli a Venezia lo aveva usato col contagocce per farlo crescere. Però adesso non c’è più Bellanova

Ciammaglichella blindato, però…

Opzione rinnovo, ma può partire

“Una botta dopo l’altra. Tifosi, capisco la rabbia”

Claudio Sala: “Prima Buongiorno, poi Bellanova. Venduti due pilastri”

La Gazzetta dello Sport



Toro, c’è Pedersen

Vanoli ha anche il norvegese. Sulle fasce avrà più scelta.

La Stampa



Becao, il Toro subisce un’altra sconfitta. Ora Carboni diventa il primo obbiettivo

Dopo Bellanova anche il brasiliano va all’Atalanta. Arriva Pedersen e si punta sul difensore del Monza.

La rivolta granata

Domenica contestazione alla dirigenza in occasione del debutto casalingo contro l’Atalanta dell’ex Bellanova. Sui profili social del club centinaia di accuse. Gli ultrà: una manifestazione fuori dallo stadio. Digos in allerta

Pasquale Bruno: “Scioccato da tutte queste cessioni. Con Cairo diciannove anni di nulla”

L’ex difensore: “Squadra indebolita, se il presidente vendesse la società farebbe felice i tifosi”

La Repubblica



Vanoli, la carta Borna Sosa per riparare il puzzle Toro

Ceduto Bellanova si punta sul nuovo acquisto croato. Caccia ai centrali: in pole Van Den Bosch e Hranac.

