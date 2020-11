Torino, la rassegna stampa di oggi 23 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: granata rimontati, delusione per il 4-2 subito contro l’Inter. C’è tanto lavoro da fare

Tuttosport: Un’ora da Toro, Conte da rimonta

Granata decimati (anche Belotti ko), ma avanti con Zaza-Ansaldi. I nerazzurri svoltano solo dopo il gol di Sanchez: ribaltone in 20′

“Belotti dirigente Toro!”

Il Gallo sente un dolore al ginocchio nel riscaldamento: non gioca. Vagnati pensa al rinnovo e lo vede leader a vita della squadra e poi in società. Zaza: “L’ho abbracciato dopo il gol, so che soffre”. Brutto guaio: ko anche Verdi

La Stampa: Il vizio del Toro

Ancora una volta in vantaggio, viene rimontato e sorpassato: stavolta ne approfitta l’Inter per buona parte mediocre. Dopo una brillante ora di gioco (e senza Belotti) la squadra si squaglia e scivola sempre più in basso: ora è penultima

La Repubblica: L’amarezza di Conti, vice Giampaolo: “Siamo troppo fragili mentalmente”

Il mister in seconda: “Ottima la prima ora, ma è da manicomio passare da 2-0 a 2-4”

La Gazzetta dello Sport: Rabbia Toro

Un’altra rimonta subita. Si consola con Singo e Zaza protagonista

Corriere Torino: Toro, un’ora non basta

Conti secco: “Non ha funzionato la gestione, ma niente alibi: cerchiamo soluzioni”