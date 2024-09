I titoli sul Torino dei principali giornali in edicola oggi: granata eliminati dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli

La Gazzetta dello Sport

Delusione Vanoli

“Una sconfitta che brucia ma ci servirà da lezione”

Gioia Empoli

D’Aversa carica i suoi giovani: “Una vittoria meritatissima”



Tuttosport

Il Toro dorme. L’arbitro pure

L’Empoli passa al 90′ dopo il pari in rimonta di Adams: ennesimo flop in Coppa Italia, ma ai granata mancano due rigori

Njie nota di luce in una notte buia

Il giovane attaccante subentra e rende il Toro più frizzante

Ricci illumina, ma entra tardi. Karamoh e Linetty deludono

Walukiewicz, Maripan, Coco e Pedersen: la difesa non va. Ekong giganteggia, che grinta Pellegri

Vlasic: “Mister, non vedo l’ora”

Il croato anche ieri non era tra i convocati, ma con la Lazio arriverà il suo momento



La Stampa

Coppa Amara

Toro, bomber Adams non basta per passare il turno di Coppa Italia