I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi in edicola: stasera la partita di Coppa Italia contro l’Empoli

Tuttosport

C’è una Coppa di sogni Toro

Con l’Empoli alle 21: anche il tifo di Buongiorno per la capolista

“Sono orgoglioso di voi”

Buongiorno chiama Ricci, Sanabria, Milinkovic-Savic, i fisioterapisti del Toro, persino lo chef dei granata! “Bravissimi, complimenti, sono felicissimo per voi”

Vanoli prova a sorprendere pure in Coppa

Un anno fa granata eliminati dal Frosinone

Con la Lazio si va verso l’esaurito

L’entusiasmo alle stelle di un popolo tornato a sognare

Gol, assist, corsa

Adams affare Toro

Vendetta dell’ex

Pellegri ci crede



La Gazzetta dello Sport

Un Toro da Coppa

La carica granata per prolungare il momento d’oro e Vanoli ci punta

Il jolly difensivo

Walukiewicz pronto alla notte da ex. In poche settimane ha convinto tutti



La Stampa

Asso di Coppa

Vanoli da calciatore ha alzato due volte il trofeo. “Ora ho in mente qualcosa di importante per il Toro”

Toro che vince si cambia poco

E Maripan scopre i suoi nuovi tifosi