Torino, la rassegna stampa di oggi 26 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per ritrovare la serenità perduta. Oggi in Coppa Italia sfida all’Entella, in cui giocheranno molte seconde linee.

Tuttosport: I giorni delle sentenze

Toro: aria fresca e basta blackout. Si vota la fiducia

Attacco di riscatto

È canto di Coppa per Zaza-Bonazzoli

La Stampa: Il Toro dopo Singo cerca un altro jolly. Tra i giovani si fa avanti Buongiorno

L’allenatore Giampaolo nella sfida pomeridiana di Coppa Italia contro l’Enella darà spazio a chi ha giocato meno finora. Il difensore classe ’99 cresciuto nella “cantera” granata dovrebbe partire titolare al posto di Lyanco o di Bremer

Cronaca Qui: Toro, esame di Coppa. Contro l’Entella dentro i giovani e le seconde linee

I granata ospitano i liguri allo stadio Olimpico

La Repubblica: Toro, oggi largo ai giovani nella sfida di Coppa contro l’Entella

Turn over di Conti, vice di Giampaolo in quarantena, in vista della sfida di lunedì con la Samp. In attacco fiducia a Zaza per superare il turno contro una squadra a secco di successi in Serie B

La Gazzetta dello Sport: Singo e gli altri Toro giovane per arrivare a sfidare il Milan

Giampaolo ricorre al turn over e punta sugli Under 23

Corriere Torino: La Coppa per ripartire

Il Toro ospita l’Entella (ore 14): se vince trova il Milan negli ottavi. Assenze pesanti per i granata fra Covid e infortuni: spazio a Buongiorno, Segre e Bonazzoli. Si rivede Izzo, Zaza c’è