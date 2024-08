I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: dal mercato alla partita di domani sera contro il Venezia

Tuttosport

-Toro, assalto a Hajdari. Ma Cairo va convinto Vagnati in pressing per avere i soldi. Cairo, dai a Vagnati 5 milioni per Hajdari? Carboni seconda scelta o un last minute. Variabile Tameze. Anche il Paok sul granata, oltre al Parma e all’Arabia: il Torino spera. -L’aritmetica di Urbano: +35 milioni -I 2 giorni di Tonny. Si guarda attorno sondaggi dell’OM Sanabria rischia di giocare poco, c’è Adams. Al Toro piace Shpendi.

-Contestazione pure a Venezia

-Rado punta i piedi per la Stella Rossa

La Stampa

-Camolese: “Tifosi insoddisfatti di Cairo ma questo Toro ha carattere”

-Corsa contro il tempo per avere Maripan domani a Venezia

-Mengi, un gioiello inglese per il Toro

Al Manchester United ha giocato con Pogba.

La Gazzetta dello Sport

-Toro doppia mossa. Rinforzi per la difesa. Walukiewicz e Maripan sono a un passo

Nell’operazione per il polacco Sazonov e Pellegri all’Empoli. Trattativa lampo col Monaco per avere il centrale cileno.

-Il grande ex

Sentimenti e ambizioni. Vanoli torna a Venezia e pensa alla carta Sosa.