Tutte le notizie e i titoli di giornale sul Torino: dai nuovi acquisti in difesi alla protesta contro Urbano Cairo

Tuttosport

Walukiewicz, si! Maripan in arrivo. E Hajdari? Dipende

Trattativa in chiusura col Monaco per il cileno, che ha già l’intesa col Toro: spinge per trasferirsi già oggi

Il cileno: «Porterò l’ascia in battaglia»

Da pilastro della nazionale ha marcato Sanabria e Zapata: e con Duvan 5 anni fa furono scintille

Vojvoda sorride, a Venezia ci sarà

Sostituito con l’Atalanta, ma erano solo crampi. Il rinnovo? Sì, c’è intesa

L’Arabia e il Parma su Tameze

«Grande contestazione! Un capolavoro dei tifosi»

Parla l’avvocato Marengo, presidente “lodista” prima di Cairo

«La Maratona continuerà la lotta. C’ero anch’io a urlare, domenica: sogniamo tutti un nuovo patron»

Due domande per Cairo

Perché ciclicamente i nostri migliori talenti vogliono andare via? Perché non si curano i veri valori granata cui tanto tengono i tifosi?

La Repubblica

All’ultimo Vanoli trova due difensori: Walukiewicz e Maripan per il Toro