I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 29 novembre 2024: le vicende della cessione della società, il campo con la sfida al Napoli

Tuttosport

–Cairo conferma: «Vendo il Toro volentieri a uno più ricco di me»

«Ma per ora non c’è nessuno». Fra le istituzioni del territorio e in ambienti calcistici, tuttavia, c’è la sensazione che il cambio di proprietà sia vicino

–Ricci al City. Un altro no per gennaio

Guardiola lo vuole subito, Napoli e Milan sono disposti ad aspettare giugno. È valutato 40 milioni

l’ambiente

Altra contestazione contro il Napoli

Ai tifosi non bastano le intenzioni del patron: chiedono la svolta

La Stampa

George Garbero Pianelli: “Mio nonno amava il Toro per lui era una famiglia, Cairo è un businessman”

La Gazzetta dello Sport

-A tutta velocità. Lazaro e Pedersen, il rilancio del Toro passa dalle fasce

L’austriaco a sinistra e il norvegese a destra dovranno assistere le punte ma pure sacrificarsi

-Ilic resta monitorato, stamattina altra seduta