Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani in edicola questa mattina che seguono da vicino le vicende legate al Torino

Tuttosport

Cairo apre alla cessione

“Vendere il Toro? Sì, a uno più ricco di me”

Red Bull, fondi Usa e freschi sogni arabi

Tutte le ipotesi per il passaggio del club granata

“Granata, ora dimostrate di essere dei veri uomini”

Bonomi, l’ex di Toro e Napoli, parla della sfida di domenica

La Gazzetta dello Sport

Calcio insostenibile. L’appello di Cairo: “Costi troppo altri, bisogna intervenire”

“Diamo contributi fiscali importanti, servono tax credit per i vivai e aiuti per gli stadi. Non voglio rimanere a vita presidente del Toro ma credo sia giusto lasciarlo a chi è più ricco di me”

Apputamento in centro

Ricci più Gineitis la chiave del Toro sarà la solidità

La Stampa

Segnali d’addio

Cairo apre all’ipotesi di cedere il Toro: “Non voglio rimanere a tutti i costi, i ventenni finiscono”. Pesano la contestazione dei tifosi e un bilancio in rosso, mentre la squadra ora deve salvarsi