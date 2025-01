I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, lunedì 6 gennaio 2025: focus sul pareggio contro il Parma

Tuttosport

Toro, dove vai senza gol?

I granata contro il Parma creano diverse occasioni ma non sanno sfruttarle. Clamorosa l’incertezza di Karamoh. Palo esterno di Mihaila

Beto si avvicina. Il giallo della foto

In Inghilterra scrivono: ha preso un volo per Torino

Passi avanti anche per Casadei

Ilic gioca con il bavaglio. Maripan è una certezza

Lazaro brilla per un tempo e si arrabbia per la sostituzione. Sosa in crescita. Suzuki strepitoso

Rabbia Vanoli: “Errori inaccettabili in Serie A”

Il tecnico non si dà pace per l’occasione sprecata da Karamoh. Vlasic: “Se riusciamo a battere la Juve cambia la nostra stagione”

La Gazzetta dello Sport

Pari Toro, tiene il muro Parma

Passi in avanti e tante occasioni, ma super Suzuki: le prende tutte

Maripan leader della difesa, Lazaro punge

Vanoli rilancia: “Gara di carattere, è mancato solo il gol. Ora testa alla Juve”

Il tecnico del Toro: “Ci abbiamo provato fino alla fine, ma bisogna migliorare nell’ultimo passaggio. Da un mese stiamo crescendo, adesso il nostro unico pensiero è il derby”.