I principali titoli sul Torino in edicola oggi, 7 gennaio 2025. Calciomercato: da Ricci a Beto si muovono i granata

Tuttosport

Toro-Beto, accordo! L’Everton però chiede 25 milioni

Corsa contro il tempo

Toro-Beto: incontro e accordo

Ma l’Everton: “Vale 25 milioni”

Milan caldo su Ricci

Cairo: 40 milioni

Spunta il norvegese Thorstvedt

Il centrocampista del Sassuolo alternativa a Casadei e Tessmann

Toro, ora c’è da avere paura

+4 sulla zona B e calendario



La Stampa

Toro, non solo Beto

Pressing sul Chelsea per ottenere Casadei

Non c’è ancora l’accordo con l’Everton

Il Toro deve rilanciare per avere Beto

Può lasciare subito Liverpool per 20 milioni di euro: trattativa in corso