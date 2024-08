I titoli di giornale e le ultime notizie sul Torino: dalle ambizioni di Vlasic, al mercato con la trattativa Gosens a tenere banco

La Gazzetta dello Sport

Vlasic spinge il Toro

Il croato è il nuovo dieci dei granata: “Sento tanta fiducia intorno a me, voglio ripagarla raggiungendo il nostro obiettivo”

Tuttosport



Vlasic: “L’Europa è un obbligo”

“Il Toro deve andare nelle Coppe ogni anno: per i tifosi e per la storia. Mi sento bene: spero di rientrare contro il Milan. Adam è fortissimo”

Toro: per Gosens un milione in più. Firma a un passo

Cairo e Vagnati sono disposti ad arrivare a 9 milioni complessivi. Operazione da chiudere prima della gara di Coppa Italia col Cosenza

La nuova maglia ispirata alla Mole

“Dna Torino” sul colletto. A qualche tifoso non piace la J di Joma sul petto



Vanja: rabbia gigante per riprendersi tutto

Ha visto l’Europeo dalla panchina dopo una stagione nel Toro con luci ma anche ombre: la quinta stagione in granata vale la consacrazione



Milan-Toro comincia in Primavera

In campo anche Juve e Inter: tutte e 4 le squadre hanno un nuovo allenatore

La Stampa

Il Toro accelera per Gosens e Simeone. Due rinforzi per dare l’assalto all’Europa

Offerti 8 milioni per l’esterno tedesco, con il Napoli si lavora a uno scambio con Sanabria