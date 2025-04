Ecco i titoli sulla squadra di Vanoli dai principali quotidiani di oggi, mercoledì 16 aprile 2025: dal futuro di Ricci al rientro di Zapata

La Stampa

Zapata primo acquisto del Toro. Sarà pronto per il ritiro estivo

Il colombiano è già al lavoro in palestra: “Sta rispettando i tempi”

Anche lo United su Milinkovic. Il Toro tra Montipò e Provedel

Derby di Manchester per il portiere serbo che a 17 anni venne preso e poi svincolato dai Red Devils. I granata lo valutano 20 milioni di euro e si cautelano: i numeri uno di Verona e Lazio tra i preferiti

La Gazzetta dello Sport

Ricci. La Sicurezza. Sarà regie d’autore. Con lui il Torino non ha mai perso.

Nel 2025 4 vittorie e 8 pareggi con Samu in campo. Vanoli contro l’Udinese avrà al centro il suo faro

Tuttosport

Il ritorno di Ricci. Ma col Milan già in pole

Dopo aver scontato la squalifica a Como, il regista contro l’Udinese guiderà di nuovo i suoi granata. La sua assenza in mezzo al campo si è sentita molto: questione di qualità e personalità. Si va verso l’addio: le prossime partite saranno le ultime del capitano in granata, a meno di colpi di scena. Cairo lo valuta tra 35 e 40 milioni

Toro: con l’Udinese Masina in vantaggio per sostituire Coco

Lunedì Vanoli non avrà il centrale titolare (è squalificato) e pensa di rilanciare l’italo-marocchino dal primo minuto, 4 mesi dopo

Zapata, che sorpresa! Al Fila tira già in porta

Prima in palestra, poi in campo: entusiasmo e fiducia rinnovata. L’obiettivo: giocare a settembre