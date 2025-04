I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, giovedì 17 aprile 2025: focus sul mercato e non solo

Tuttosport

Toro in ansia per Vlasic

La botta al polpaccio provoca ancora dolore. Sarà monitorato giorno per giorno, ma non ci sono certezze che possa esserci lunedì contro l’Udinese

In attacco tentazione Gabellini

Vanoli stima molto il bomber e potrebbe farlo esordire prima che si concluda la stagione

Ilic, nuova chance: ma da titolare

Con Vlasic a rischio e Lazaro out, il serbo può partire dal 1′ dopo oltre 3 mesi

La Gazzetta dello Sport

Occasione Masina

Adam è in pole per sostituire lo squalificato Coco. E lunedì sarà un bel test con vista sulla riconferma

Vlasic da valutare, Lazaro verso il no

La Stampa

“Cairo è cambiato in meglio, ma il Toro non ceda i big”

Gianni De Biasi – L’ex tecnico dei granata e dell’Udinese: “Basta poco per fare il salto di qualità. Ricci e Casadei garantiscono un centrocampo di primo livello per anni. Vanoli mi piace”.