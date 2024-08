I titoli di giornale e le ultime notizie sul Torino: da Torunarigha a Bellanova, fino agli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Gosens

Tuttosport

Toro: c’è Torunarigha!

Anche il gigante del Gent tra i nomi per il difensore da chiudere a breve: domenica il Cosenza in Coppa Italia. Sabato 17 via al campionato con la trasferta contro il Milan

In attesa dei rinforzi Coco studia da leader

Nessun gol subito contro Olympique Lione e Metz

Vanoli blinda Dellavalle

Modena e Sudtirol vogliono il centrale cresciuto nel vivaio

Toro-Gosens: l’agente è a Berlino

L’arrivo di Bernardo dal Bochum rende sempre più vicino il ritorno in Italia dell’ex nerazzurro

La Gazzetta dello Sport

Toro, che motori

Linetty già brillante. Ricci Ilic garanzia. Ora rientra Gineitis, nel mezzo un bel mix

Il centrocampo è il reparto che più ha convinto nel precampionato. E il recupero di Vlasic darà a Vanoli un’altra carta

La Stampa

Bellanova è corteggiato da Roma e Atalanta. Il Toro (per ora) resiste

Toro, Simeone-Sanabria: lo scambio si può fare

L’argentino piace a Vanoli, il granata a Conte. E l’affare Buongiorno ha riavvicinato i due club