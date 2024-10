I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: infortunio grave per Zapata, parte la caccia al sostituto

La Stampa

L’ultimo crociato

Ancora un crac in Serie A: stagione finita per Zapata, rotti il legamento e due menischi

Toro sul mercato: subito Balotelli, svincolato, o Simeone nella sessione di gennaio

Derby azzurro

Duello tra Fagioli e Ricci in Nazionale

Troppe partite, più infortuni

“Uefa e Fifa pensano ai soldi”



Tuttosport

Toro: Zapata fuori un anno!

Devastante diagnosi per Duvan: crociato e menischi ko

Vanoli perde il colombiano per la stagione: come cambia l’attacco, in attesa dei rinforzi di gennaio

Valanga di affetto per il capitano: dai compagni fino alla Juve, l’incoraggiamento è senza colori



La Gazzetta dello Sport

“Forza Zapata”

Resterà fuori per 7/8 mesi. Il Toro: “Duvan ti aspettiamo”