I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: le conseguenze dell’infortunio a Zapata e le notizie sul rientro di Schuurs

Tuttosport

Senza Duvan Cambia Tutto

Il Toro perde centimetri e peso. In attacco e pure sulle palle inattive in difesa. Meno gioco sulle fasce e meno cross, più penetrazioni e fantasia.

E Schuurs rientra nel 2025?

L’olandese sente ancora dolore quando il ginocchio è sotto sforzo. Servirà un mese di riatletizzazione.

Tutti col capitano: “Non mollare!”

L’amore dei tifosi per Zapata: lo striscione apposto ieri dalla Maratona

I 90 anni del signor scudetto (Beppe Bonetto)

Il figlio: “Valorizzò i dirigenti già nel club, costruì un supervivaio. Vendeva solo i giocatori meno bravi: e così acquistò i campioni. Non come oggi…”

“Ecco perché Pasquale Bruno è ancora così amato”

Evento a Valfenera: l’ex difensore premiato dai tifosi, al fianco l’associazione benefica “Mondonico”