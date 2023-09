Il terzino classe 2001 in prestito all’Ascoli fino ad adesso ha raccolto solamente una presenza in Coppa Italia e una in Serie B

Con il calciomercato finito ormai da diversi giorni, la parola ora spetta solamente al campo. Il Toro è stato molto attivo sul mercato chiudendo con un ottimo acquisto, ovvero quello di Duvan Zapata. Ovviamente non bisogna dimenticarsi degli altri acquisti messi a segno dal presidente del Toro Urbano Cairo e dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati. Tra i quali c’è anche Kevin Haveri, giocatore seguito da diverso tempo dal club granata, arrivato all’ombra della Mole per poi essere ceduto in prestito all’Ascoli in modo che possa crescere ancora e giocare con una certa continuità. Occasione che sicuramente al giocatore albanese ex Rimini non sarebbe stata possibile se fosse rimasto alla corte di Ivan Juric. Ma l’inizio di stagione di Haveri con addosso la maglia dell’Ascoli non è stato dei migliori. Fino ad ora ha disputato la partita di Coppa Italia contro l’Hellas Verona, match vinto 3-1 dai gialloblù. Poi ha raccolto pochissimi minuti, 11 per essere precisi, nella partita di campionato contro il Südtirol, gara che l’Ascoli ha perso 3-1. In entrambi i match Haveri non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Proprio per questo dovrà lavorare ancora a lungo e duramente.

Haveri: l’obiettivo è fare bene all’Ascoli per guadagnarsi la maglia del Toro

Il principale obiettivo stagionale di Haveri sarà quello di fare bene con l’Ascoli per cercare poi di guadagnarsi la permanenza al Toro e riuscire a giocarsi le sue carte con addosso la maglia granata. Un obiettivo difficile e senza alcuna ombra di dubbio ambizioso, ma non impossibile. Anche perché se il Toro ha comprato il terzino albanese dal Rimini un motivo ci sarà, ed è perché la dirigenza granata ha visto in lui delle qualità importanti. Qualità che dovrà mettere in mostra nelle Marche. Questo già a partire dalla prossima partita, dove i bianconeri affronteranno un avversario davvero ostico e cioè il Palermo. Così come proverà a fare del suo meglio anche un altro giocatore del Toro in prestito all’Ascoli e cioè Brian Bayeye, che ha lo stesso obiettivo di Haveri.