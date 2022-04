Jacopo Segre è risultato decisivo nel match contro il Vicenza trovando il gol che ha chiuso il match, un segnale anche per il Toro

Il Perugia, dopo aver collezionato tre pareggi di fila contro Crotone, Cittadella e Pisa torna a vincere contro il Vicenza, imponendosi 1-2 sui veneti. A segnare il gol che ha deciso il match è Jacopo Segre. Il giocatore ha trovato la rete che ha chiuso la partita al 57’ minuto di gioco. Il centrocampista, di proprietà del Toro, con il suo gol ha così rimediato al pallone che ha perso in occasione dell’1-0 del Vicenza. Con questa rete il centrocampista torinese spera di aver dato un segnale importante al Toro, squadra dove tornerà al termine della stagione per provare a giocarsi le sue carte e conquistare la permanenza in granata alla corte di Ivan Juric. Il tecnico granata conosce già bene Segre, avendo lavorato con lui nella scorsa estate prima che fosse ceduto in prestito al Perugia dove sta collezionando diverse buone prestazioni.

Jacopo Segre