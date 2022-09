Nicola Rauti, giocatore di proprietà del Torino è attualmente in prestito alla SPAL in B: ecco un bilancio delle prime settimane

Il Toro ha giudicato Nicola Rauti, attaccante classe 2000, non ancora pronto per giocare in Prima squadra e scendere in campo in Serie A. Per questo, appena il ventenne italiano è tornato dal prestito della scorsa stagione al Pescara è stato rigirato in prestito questa volta alla SPAL, dopo le precedenti esperienze con Monza e Palermo, prima di quelle con gli abruzzesi. I ferraresi in stagione hanno disputato in totale sette partite, una in Coppa Italia e sei nel campionato di Serie B. Rauti finora non ha mai giocato una gara da titolare.

Rauti-Spal, il bilancio dopo 7 partite

Esordio in una gara ufficiale con la Spal il 6 agosto, quando è subentrato nel primo tempo supplementare della sfida che i ferraresi hanno perso 2-1 con l’Empoli. In campionato il classe 2000 è poi sceso in campo nel finale della sfida con l’Ascoli, giocando un solo minuto in pieno recupero, e poi contro il Bari il 3 settembre scorso, sul terreno di gioco per gli ultimi dieci minuti. Per il resto solo panchina, per un bilancio totale di soli 32′ minuti.