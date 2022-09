Il classe 2002 Krisztofer Horvath, di proprietà del Toro è in prestito al Debrecen dove Juric spera che faccia esperienza

Horvath, arrivato nel Torino Under 19 nella stagione 2020/21, ha iniziato la nuova stagione al Debrecen, dove il club granata lo ha mandato in prestito. Il 20enne ungherese in estate era stato portato in ritiro da Ivan Juric con il resto della squadra e aveva avuto anche modo di mettersi in mostra nelle amichevoli pre-stagionali, segnando anche contro l’Eintracht Francoforte vincitore dell’Europa League. Dopo le amichevoli le sensazione per il trequartista erano buone, ma l’allenatore granata non lo ha reputato pronto e ha preferito non tenerlo con se durante la stagione, lo ha mandato nuovamente in prestito per permettergli di fare esperienza. Il giocatore di proprietà dei granata questa stagione è in prestito nel suo paese natale, l’Ungheria. Il Debrecen lo ha accolto concedendogli anche diversi minuti che lui sta cercando di sfruttare al meglio per impressionare.

Il rendimento del classe 2002

Cinque partite giocate per il trequartista classe 2002 di proprietà del Torino nella squadra ungherese. Il giovane giocatore sta cercando di ritagliarsi sempre più spazio nella sua squadra, in modo da poter tornare come un giocatore più maturo ed esperto e poter lottare per un posto in squadra nel capoluogo piemontese. Fino ad ora il 20enne non ha ancora trovato il gol e ha fornito solamente un assist, ma sta facendo vedere le sue qualità migliori per trovare più spazio.