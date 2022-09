Croazia e Polonia impegnate alle 20.45 rispettivamente contro Austria e Galles. In campo i due giocatori granata

Altro giro altra corsa per i granata in Nazionale. Questa sera è di nuovo il turno di Linetty e Vlasic. Entrambi proseguiranno il proprio percorso in Nations League, palestra perfetta in attesa del Mondiale in Qatar. Match in contemporanea per i due granata, che scenderanno in campo questa sera alle 20.45. Linetty dopo la sconfitta con l’Olanda per 2-0 e in penultima posizione nel proprio girone, cercherà di riscattarsi con la sua Polonia contro il Galles. Diverso è invece per la Croazia di Vlasic, attualmente capolista del Gruppo A. Reduce da una vittoria contro la Danimarca. è pronta a trovare il bis nel match con l’Austria, attualmente ultima e quindi preda facile all’apparenza. Appuntamento alle 20.45.

Nations League, le gare di Vlasic e Linetty

NATIONS LEAGUE

ore 20.45 Austria-Croazia (Vlasic)

Galles-Polonia (Linetty)