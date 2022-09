Tanti i giocatori del Toro impegnati tra amichevoli e Nations League: Garbett titolare contro l’Australia. Panchina per Berisha

Prosegue al meglio la pausa nazionali che, nella serata di ieri ha visto tanti giocatori del Toro impegnati con le rispettive nazionali. Ad aprire le danze Wilfried Singo con un’amichevole tra Costa d’Avorio e Togo alle ore 18.00. Partito titolare, il giovane granata è uscito al 62′ dopo il primo vantaggio dei suoi per lasciare spazio a Kouame. Un 2-1 che assicura un buon punto di partenza per gli ivoriani. Alle 19.00 in campo Demba Seck, ma solo in senso figurato. L’attaccante è infatti rimasto solo a guardare il suo Senegal vincere contro la Bolivia.

Toro, brutta sconfitta per Zima contro Cristiano Ronaldo

Dopo i match anticipati, è arrivato il turno dei quattro impegnati alle 20.45. Oltre alla Serbia di Lukic, Vanja Milinkopvic-Savic e Radonjic, è scesa in campo anche l’albania di Berisha, sconfitta per 2-1 dall’Israele. Anche per il secondo estremo difensore del Toro solo panchina. Al suo posto in campo Strakosha. Diversa invece la situazione di Zima nella sfida di Nations League tra Repubblica Ceca e Portogallo. Il difensore granata, out per un lungo periodo inc ampionato, è stato schierato titolare. Sforzi piuttosto inutili i suoi contro la corazzata guidata da CR7, che ha rifilato un poker agli avversari.

Toro, Garbett titolare nell’amichevole contro l’Australia

Ultimo ma non meno importante, Rodriguez, veterano della Nazionale svizzera e inserito nell’undici titolare anche ieri contro la Spagna. Anche per lui vittoria importante, targata Akanji-Breel Embolo. A poco è servito il gol di Jordi Alba. Uscito all’inizio della ripresa, ha comunque potuto festeggiare. Nella notte ha giocato Matthew Garbett, giovane ex Primavera impegnato in Nuova Zalanda-Australia. Un’amichevole dall’epilogo infelice per lui, schierato dal 1′ ma uscito sconfitto 2-0 dai rivali.