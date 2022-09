Tre granata impegnati ieri sera contro la Svezia, sconfitta 4-1 dalla Nazionale serba. Vanja titolare, solo panchina per Radonjic

La pausa Nazionali entra nel vivo e i granata si rendono sempre più protagonisti. Tra gli ultimi, Sasa Lukic, impegnato con la sua Serbia assieme a Vanja Milinkovic-Savic e Radonjic per la Nations League. Ieri sera infatti, la loro Nazionale ha affrontato a Belgrado la Svezia in un match a senso unico che è valso la terza vittoria in League B. Partito titolare, il centrocampista granata ha dato spettacolo aggiungendo la ciliegina sulla torta al 70′ con il gol del 4-1. Conti chiusi definitivamente e il ritorno a metterla in rete dopo la prima volta in Coppa Italia. Ora si attende solo che si sblocchi anche in campionato.

Serbia, Milinkovic-Savic titolare assieme a Lukic

Un match cominciato in salita ma finito nel migliore dei modi per due dei tre membri principali del Toro dei Balcani. Contro ogni pronostico, guardando il risultato finale, ad aprire le danze ci ha pensato Viktor Claesson al 15′, generando la scintilla che ha fatto scattare i suoi avversari. Poche colpe per Vanja Milinkovic-Savic, partito titolare tra i pali della Serbia. Non è passato molto prima che infatti arrivasse la risposta di Aleksander Mitrovic. L’attaccante si è fatto sentire in tutta la sua potenza prima al 17′ poi al 45+1′ ed infine replicando al 48′. Una tripletta che vale tanto e che ha ipotecato la vittoria, sigillata poi da Lukic. Niente spazio invece per Radonjic, rimasto in panchina da spettatore.