Sono stati designati gli arbitri per la 14^giornata di campionato. Torino-Sampdoria affidata a Massa, al Var c’è Abbattista.

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la giornta numero 14 di Serie A. Si parte con Napoli-Empoli e Spezia-Udinese di martedì sera affidate rispettivamnete a Pairetto e Piccinini. Torino-Sampdoria è stata affidata a Massa, fischietto della sezione di Imperia, con Alassio e Severino come assistenti e Pezzuto quarto uomo. Var invece affidato ad Abbattista con Di Paolo come Avar. Di seguito tutte le designazioni della giornata.

Serie A, gli arbitri della 14a giornata

NAPOLI – EMPOLI Martedì 08/11 h. 18.30

PAIRETTO

GALETTO – DI GIACINTO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – UDINESE Martedì 08/11 h. 18.30

PICCININI

SCARPA – CECCON

IV: GUALTIERI M.

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

CRMONESE – MILAN Martedì 08/11 h. 20.45

RAPUANO

VALERIANI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

LECCE – ATALANTA h. 18.30

AURELIANO

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: PATERNA

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

SASSUOLO – ROMA h. 18.30

AYROLDI

BOTTEGONI – LIBERTI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: BANTI

FIORENTINA – SALERNITANA h. 20.45

LA PENNA

LO CICERO – TRASCIATTI

IV: GHERSINI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARINI

INTER – BOLOGNA h. 20.45

COLOMBO

VIVENZI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – SAMPDORIA h. 20.45

MASSA

ALASSIO – SEVERINO

IV: PEZZUTO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – JUVENTUS Giovedì 10/11 h. 18.30

DI BELLO

COSTANZO – PASSERI

IV: CAMPLONE

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

LAZIO – MONZA Giovedì 10/11 h. 20.45

SANTORO

MASTRODONATO – MOKHTAR

IV: MARESCA

VAR: BANTI

AVAR: CHIFFI