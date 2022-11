Dalle gestione dei cartellini al gol convalidato a Messias: nonostante gli errori venerdì Abisso sarà al Var per Udinese-Lecce

Il gol convalidato a Messias nonostante l’evidente spinta a Buongiorno ma anche i mancati cartellini a Tonali e Theo Hernandez per i falli da reazione, il giallo risparmiato a Pobega fino al 77′ e quelli sventolati con troppa facilità ai calciatori del Torino: l’elenco degli errori commessi da Rosario Abisso in Torino-Milan è davvero molto lungo. Fortunatamente non hanno inciso sul risultato finale della partita, anche se la squadra granata ha perso per Bologna il proprio tecnico, Ivan Juric, espulso per proteste poco popola rete rossonera.

Abisso e Aureliano entrambi assistenti al Var nella prossima giornata

Abisso invece non perderà il prossimo turno di campionato: non sarà in campo ma il fischietto siciliano è stato designato come assistente al Var per Udinese-Lecce, anticipo di venerdì della tredicesima giornata di campionato. Una partita molto importante in cui si affrontano, classifica alla mano, una squadra al momento in lotta per la qualificazione a una coppa europea e una impegnata nella lotta per non retrocedere. Nessuno stop quindi per Abisso e nessuno stop neppure per Aureliano, l’arbitro che era al Var per Torino-Milan e che domenica sarà l’assistente al Var in Monza-Verona.