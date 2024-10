Di rientro dalla sosta, i granata faranno visita al Cagliari di Davide Nicola: non la miglior partenza per i sardi

La lunga attesa sta per terminare. Dopo una settimana di pausa, il Torino si prepara a ripartire. I granata riprenderanno il proprio percorso interrotto con la sconfitta contro l’Inter facendo visita al Cagliari di Davide Nicola. Sarà fondamentale vincere, per interrompere il trend negativo delle ultime tre gare e per mantenersi alti in classifica. I granata però dovranno vedersela contro una squadra che si è ripresa dopo un inizio di stagione molto negativo, e che è reduce dal pareggio esterno contro la Juventus.

Cagliari, il rendimento in Serie A

Durante l’estate i sardi hanno cambiato allenatore: Claudio Ranieri ha salutato, e al suo posto è arrivato l’esperto delle salvezze Nicola, tra l’altro ex della gara. Il tecnico piemontese non ha iniziato nel migliore dei modi, andando incontro a parecchie difficoltà nelle prime sfide sulla panchina rossoblù. La stagione è iniziata in salita, con soli 2 punti in 5 partite. Ma se da un lato l’aspetto positivo poteva essere rappresentato dal pareggio contro la Roma, dall’altro bastava citare il dato dei gol segnati – 1 solo – per smorzare gli animi. La situazione è poi migliorata: Luvumbo e compagni non solo sono riusciti a ottenere il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma hanno anche messo insieme due risultati utili consecutivi, quali la vittoria di Parma e il pareggio contro la Juventus.

Cagliari, i giocatori da tenere d’occhio

In una fase di stagione in cui le scelte di Nicola non sembravano portare risultati, il Cagliari si è affidato alla forza dei propri singoli: Mina, Luperto, Marin, Piccoli e non solo; tutti giocatori che nei momenti di difficoltà hanno trascinato la squadra sulle spalle. L’allenatore ha ora avuto due settimane piene per sistemare l’abito tattico della squadra, motivo per cui Vanoli dovrà prestare particolarmente attenzione a qualche sorpresa. Il Cagliari si è ripreso, e il Toro dovrà dare più del 100% se vuole portare a casa i tre punti.