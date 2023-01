Chiesta l’inibizione a 20 mesi per Paratici, 16 per Agnelli, 12 per Nedved, 10 per Cherubini: tutte le sanzioni richieste

Iniziata l’udienza per il caso plusvalenze: il procuratore Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus. Si tratta dell’istanza di revocazione presentata dalla Procura federale contro l’assoluzione non solo della Juve ma pure degli altri otto club assolti a maggio. Alla luce dei nuovi elementi emersi, la Corte Federale d’Appello si esprimerà sulla ammissibilità del ricorso presentato. Tra le richieste anchel’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.