Nel primo tempo dal Settore ospiti sarebbero partiti dei cori razzisti contro Aina: il Giudice sportivo chiede un supplemento d’indagine

Ola Aina, nel corso del primo tempo di Torino-Lazio, sarebbe stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi biancocelesti: un episodio che è passato inosservato a molti ma non alla Procura federale che l’ha immediatamente segnalato al Giudice Sportivo. E proprio il Giudice ha ora chiesto un supplemento d’indagine per accertare i fatti che sarebbero avvenuti al 31′ del primo tempo, quando il terzino nigeriano attaccava proprio verso il Settore Ospiti occupato dai sostenitori biancocelesti.

Aina, cori razzisti in Torino-Lazio: il comunicato del Giudice sportivo

Questo il comunicato del Giudice sportivo: “Il Giudice Sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria ospite al calciatore del Torino AINA Temitayo al 31′ del primo tempo, dispone un supplemento di accertamento isttruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell’ordine pubblico, atti a confermare la dimensione e la reale percezione per come descritte nel rapporto. Dispone, altresì, l’acquisizione di informazioni dettagliate circa l’adozione da parte della Soc. Lazio di schermi organizzativi e di specifici atti idonei a prevenire comportamenti discriminatori della specie di quelli verificatisi e concretamente utili a identificare i sostenitori responsabili dei comportamenti stessi”.