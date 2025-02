Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 27esima giornata di Serie A: Rapuano arbitrerà la sfida tra Monza e Torino

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali in vista della 27esima giornata di campionato. Ad arbitrare la sfida tra Monza e Torino ci sarà Rapuano con Carbone come primo assistente e Minuti come secondo assistente. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Bonacina. Al VAR è stato assegnato Di Bello che sarà aiutato da Paterna.

Ecco tutte le designazioni arbitrali

FIORENTINA – LECCE Venerdì 28/02 h.20.45

MARINELLI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA – VENEZIA Sabato 01/03 h.15.00

COLLU

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

NAPOLI – INTER Sabato 01/03 h.18.00

DOVERI

ALASSIO – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA Sabato 01/03 h.20.45

MARESCA

PRETI – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

MONZA – TORINO h.12.30

RAPUANO

CARBONE – MINIUTTI

IV: BONACINA

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

BOLOGNA – CAGLIARI h.15.00

ZUFFERLI

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

GENOA – EMPOLI h. 15.00

MASSA

MONDIN – LUCIANI

IV: PRONTERA

VAR: SOZZA

AVAR: MARINI

ROMA – COMO h. 18.00

PAIRETTO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PICCININI

MILAN – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – H. VERONA Lunedì 03/03 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – RASPOLLINI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: FABBRI