Nel corso del match Maccabi Haifa-Juventus si è fermato Angel Di Maria: derby col Torino a rischio

Si è fermato al 22′, sostituito poi un paio di minuti più tardi. Angel Di Maria, dopo un allungo, è stato costretto ad abbandonare il campo durante Maccabi Haifa-Juventus. L’attaccante in questa stagione aveva già accusato problemi muscolari che lo hanno reso indisponibile già dopo la prima di campionato col Sassuolo. Rientrato con la Fiorentina il 3 settembre si ferma ancora fino alla sfida col Benfica in Champions. In campionato ha scontato due giornate di squalifica: il rientro è previsto per sabato, esami permettendo.